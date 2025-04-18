Американские подростки голодают, чтобы быть похожими на Тимоти Шаламе

Актер Тимоти Шаламе стал иконой стиля для американских подростков. Юные фанаты хотят быть такими же стройными, как голливудская звезда, передает Telegram-канал Starhit.ru со ссылкой на материалы западных СМИ.

Молодые люди, которые считают актера идеалом, мало едят, а перед приемом пищи фотографируют ее и загружают в специальное приложение. При помощи его они подсчитывают количество калорий.

Родители и специалисты по расстройствам пищевого поведением обеспокоены поведением подростков. Эксперты в области стиля и моды констатируют, что на смену мускулистому и накачанному типу мужчин пришел тип субтильных звезд. Они начинают доминировать в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо для Кайли Дженнер. Его стоимость составляет 300 тысяч долларов.