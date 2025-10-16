Американская группа Hollywood Undead передумала выступать в России «из-за давления общественности»

Культовая американская рэп-метал-группа Hollywood Undead отменила концерты в России, намеченные на весну следующего года. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Изначально коллектив планировал выступить 28 мая в Москве и 30 мая в Санкт-Петербурге. Старт продажи билетов должен был стартовать 16 октября. Это могло стать первым шоу музыкантов в России с 2019 года.

Однако, как сообщили каналу в концертном агентстве «Мельница», рокеры решили «отложить визит» в РФ перед выходом их нового альбома. Причиной названо «давление общественности».

«Видимо, правильный момент еще не настал», — пояснили в агентстве.

В 2022 году Hollywood Undead также были вынуждены отменить концерты в России из-за начала спецоперации на Украине.

Ранее мы сообщали, что популярный американский рэп-исполнитель Post Malone посетит Россию. Музыкант в ноябре даст концерт в Санкт-Петербурге.