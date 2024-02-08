Актрису Ольгу Куриленко уличили в неудачной пластике лица: сильно изменилась

44-летняя актриса Ольга Куриленко посетила ужин кинопремии в Париже в новом образе. Поклонники с трудом узнали звезду, которая всего несколько месяцев назад выглядела иначе. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Знаменитость стала гостьей эксклюзивного ужина в честь номинантов престижной французской кинопремии «Сезар» в Париже. В этот вечер она выбрала для себя темно-бордовый костюм от Armani, который подчеркивал ее стройную фигуру, дополнив его туфлями-лодочками и золотыми серьгами.

Однако пользователей социальных сетей привлек не только ее наряд, но и значительное изменение в ее внешности. Еще несколько месяцев назад Ольга выглядела совсем иначе.

Поклонники отметили, что у актрисы изменилась прическа и глаза. Многие решили, что она сделала косметологическую процедуру или даже пластическую операцию на лице. Другие же думают, что злую шутку с женщиной сыграл неудачный макияж.

Однако Ольга пока не комментирует критику, предпочитая сосредотачиваться на своей профессиональной деятельности. В 2023 году она снялась в главной роли в британском историческом экшене о кельтской царице Будице.

Напомним, что Куриленко активно работает в Великобритании и Франции, но основное время проводит в Лондоне, где живет со своим восьмилетним сыном Александром. Ребенка она воспитывает самостоятельно, отдавая большое внимание его воспитанию. Сына актриса родила в браке с актером Максом Беницом, с которым рассталась несколько лет назад.

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