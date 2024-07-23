Актрису Кэти Холмс сняли с синяком под глазом на улице в Нью-Йорке

Голливудская актриса Кэти Холмс появилась на улице Нью-Йорка с синяком под глазом и вызвала вопросы у общественности. СМИ начали гадать, что случилось с бывшей женой Тома Круза.

Фотографии знаменитости с изменившимся внешним видом публикует Daily Mail. На кадрах папарацци Кэти идет по улице в повседневной одежде, но прикрыла голову кепкой. В какой-то момент она поднимает глаза, и на ее лице виден огромный синяк. Журналисты послали запрос к представителям звезды, но они не прокомментировали ситуацию. А в соцсетях рассуждают, что могло произойти с женщиной.

Большинство поклонников считает, что Холмс могла быть запечатлена во время съемочного дня. Известно, что она участвует во втором сезоне сериала «Покерфейс», в котором есть опасные сцены. Возможно, это просто грим или результат происшествия на площадке.

Есть вторая версия, которая заключается в косметологической процедуре. Специалисты говорят, что даже маленький укол способен вызвать синяк. Особенно, если процедура прошла не совсем удачно.

Также есть конспирологическая версия, которая гласит, что участника тайного общества иллюминатов можно распознать через «черный глаз» или синяк под левым глазом. Такой ставят после «обряда инициации». Пользователи Сети убеждены, что это шутки, так как Кэти именно из-за религиозных разногласий развелась с Томом Крузом.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отправилась в ресторан в украшениях за 6 млн рублей.