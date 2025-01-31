Актрису Кайю Гербер заподозрили в новом романе после разрыва с Остином Батлером

Американскую модель Кайю Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, заподозрили в новом романе — вскоре после ее разрыва с актером Остином Батлером. Снимки девушки с новым потенциальным возлюбленным публикует TMZ.

Портал предполагает, что актриса могла сойтись с артистом Льюисом Пуллманом, известном по участию в проектах «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Битва полов» и «Громовержцы», которые еще не вышли в прокат. Гербер пришла на его день рождения — и на фотографиях видно, как она держит молодого человека под руку и прижимается к нему.

«Хотя Кайя не подтвердила этот роман, стало ясно, что она оставила свое прошлое с бывшим парнем, номинированным на премию „Оскар“, в прошлом», — отмечает TMZ.

Сам Батлер, как пишут западные таблоиды, тоже не сидит без дела — актер якобы закрутил роман с моделью Эмили Ратаковски, однако никаких доказательств этим утверждениям пока нет.

Ранее мы писали о расставании Батлер и Гербер - пара разошлась в начале января после трех лет отношений. При этом сама Кайя винила в случившемся своих родителей, которые вызвали Остина на разговор и выразили сомнения относительно его намерений.