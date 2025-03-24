Актрису Дженнифер Энистон засняли на свидании с 49-летним Педро Паскалем

Актрису Дженнифер Энистон засняли на свидании с 49-летним коллегой Педро Паскалем. Они вместе поужинали в баре отеля Sunset Tower. Об этом сообщает Daily Mail.

С 2018 года Дженнифер не вступала ни в одни серьезные отношения. Люди из ее окружения даже делились переживаниями по этому поводу, так как беспокоились, что актриса чувствует себя одинокой. Но, вероятно, все в личной жизни Энистон не так плохо, ведь недавно папарацци поймали ее на свидании.

Вечер знаменитость провела с Педро Паскалем. Причем судя по образу актрисы, это был вовсе не дружеский ужин. Впрочем, в роман звезд все же многие верят неохотно. Дело в том, что слухи об отношениях появились после того, как стало известно, что Паскаль может сняться в следующем сезоне сериала Энистон «Утреннее шоу».

К слову, Дженнифер была замужем дважды. Супругами актрисы были Брэд Питт и Джастин Теру.

Ранее бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру женился на актрисе, которая на 23 года моложе него.