Актрису Дженнифер Энистон заметили в компании американского лайф-коуча Джима Кертиса

Актриса Дженнифер Энистон была замечена в компании популярного в США лайф-коучем Джима Кертиса. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала «Друзья» прибыла на Майорку в прошлую пятницу, 4 июля, где фотографы засняли ее в сопровождении Кертиса. Артистка выглядела счастливой и расслабленной, пишет издание. Энистон была одета в черную майку и расклешенные джинсы, а коуч Джим Кертис дополнил ее повседневный образ шляпой с широкими полями.

Сообщается, что 56-летняя исполнительница роли Рэйчел в популярном ситкоме познакомила Кертиса со своими близкими друзьями, актером Джейсоном Бейтманом и его супругой Амандой Анкой. Все вместе они позже отправилась на вечеринку на яхте.

Недавно Дженнифер Энистон опровергла все слухи о ее романтических отношениях с актером Педро Паскалем. Теперь ее часто замечают именно в компании Джима Кертиса. Например, в июне обоих видели в отеле Ventana Big Sur в Калифорнии.

Ранее мы писали о том, почему актриса Дженнифер Энистон до сих пор не стала матерью.