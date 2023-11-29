Актриса София Вергара задолжала 1,7 миллиона долларов за ремонт особняка, об этом сообщает Lenta.Ru.

По данным журналистов, актриса колумбийского происхождения решила сделать ремонт в доме, который продает с лета 2022 года. Вергара наняла строителей для восстановления штукатурки в трех ванных комнатах, кабинете, столовой, а также в гостиной и ванной в гостевом домике.

Кром того, она попросила рабочих восстановить лестничные пролеты. За ремонтные работы строители выставили счет актрисе в 1,7 миллиона долларов. Однако сдача объекта затянулась - сначала планировалось, что ремонт закончится в декабре 2022, но в итоге он продлился до марта 2023 года.

Впрочем, несмотря на задержки, звезда не стала оспаривать сумму выплат и даже распорядилась перевести 900 тысяч долларов по одному из счетов. Но деньги так и не дошли до строителей. В результате компания подала на Софию Вергару в суд с требованием взыскать с нее сумму, прописанную в договоре.

Отметим, что знаменитость безуспешно пытается продать это поместье с 2022 года. Сначала дом стоил 19,6 миллиона долларов, однако найти покупателя за такую сумму не удалось. Тогда цену снизили до 17,9 миллиона долларов.

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