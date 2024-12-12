Актриса Шарлиз Терон с челкой снялась в образе из фильма «Лицо со шрамом»

Актриса Шарлиз Терон снялась с длинной челкой и в платье с вырезом. Она решила повторить образ героини из культового фильма «Лицо со шрамом». Снимки она опубликовала у себя в соцсетях.

Знаменитость решила перевоплотиться в эффектную Эльвиру Хэнкок. Для этого она надела парик со стрижкой и длинной челкой. Шарлиз была в длинном бордовом платье с декольте и черной шубе. Свой образ она дополнила золотыми массивными серьгами и браслетами. Визажист сделал звезде макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Терон не стала скрывать, что скопировала образ. Рядом она прикрепила фото актрисы Мишель Пфайффер из фильма «Лицо со шрамом».

Напомним, что актрису любят миллионы фанатов, но личная жизнь у нее складывается не так удачно как карьера. Знаменитость ни разу не была замужем. Сейчас ее сердце свободно, она даже зарегистрировалась на сайте знакомств в надежде найти спутника.

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