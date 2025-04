Актриса сериала The Last of Us Белла Рамзи удалила соцсети после травли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

21-летняя актриса Белла Рамзи, сыгравшая главную роль в сериале The Last of Us («Одни из нас»), была вынуждена удалить соцсети после того, как зрители начали критиковать ее внешность и актерские способности.

«Я всегда знала, что однажды отключу социальные сети, я и заводить их не хотела. Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что сейчас и делаю, то все будет в полном порядке», - заявила она.

Отметим, что Белла Рамзи во время съемок первого сезона сериала узнала, что у нее аутизм. Признаки расстройства у нее заметил один из членов съемочной группы, у которого есть ребенок с таким же расстройством.

