Актриса сериала «Девочки Гилмор» Алекс Кингстон рассказала о борьбе с раком
© East News
Актриса сериала «Девочки Гилмор» Алекс Кингстон рассказала о борьбе с раком. Об этом сообщает Independent.
Актриса Алекс Кингстон призналась, что долгое время боролась с раком шейки матки. По словам знаменитости, первые симптомы она не воспринимала всерьез — когда она страдала от вздутия и болей в животе, знаменитость даже не обращалась к врачам.
Первые тревожные сигналы у Кингстон появились, когда она обнаружила кровь в моче.
«Я думала, что мои ощущения связаны с возрастом. Считала, что так и должно быть в шестьдесят лет. Но оказалось, что мое состояние было связано с болезнью», — заявила она.
Летом 2024 года во время выступления прямо на сцене у актрисы началось кровотечение. Знаменитость вспомнила, что сжала колени и молилась, чтобы платье все впитало.
Кингстон рассказала, что ее лечение завершилось только в конце прошлого года.
Ранее мы писали о том, что победившая рак телеведущая Сабина Пантус рассказала о панике перед обследованием.