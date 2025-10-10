Актриса сериала «Девочки Гилмор» Алекс Кингстон рассказала о борьбе с раком. Об этом сообщает Independent.

Актриса Алекс Кингстон призналась, что долгое время боролась с раком шейки матки. По словам знаменитости, первые симптомы она не воспринимала всерьез — когда она страдала от вздутия и болей в животе, знаменитость даже не обращалась к врачам.

Первые тревожные сигналы у Кингстон появились, когда она обнаружила кровь в моче.

«Я думала, что мои ощущения связаны с возрастом. Считала, что так и должно быть в шестьдесят лет. Но оказалось, что мое состояние было связано с болезнью», — заявила она.

Летом 2024 года во время выступления прямо на сцене у актрисы началось кровотечение. Знаменитость вспомнила, что сжала колени и молилась, чтобы платье все впитало.

Кингстон рассказала, что ее лечение завершилось только в конце прошлого года.

