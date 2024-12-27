Актриса Риз Уизерспун опубликовала рождественское фото с тремя детьми

Сама актриса выбрала для памятного кадра черную юбку, свитер с красивым рисунком и сапоги. А ее дети были в обычных нарядах – старший в рубашке в клетку и в шапке, младший в песочных брюках со свитером. Дочь же позировала в элегантном пальто.

Напомним, что Риз родила первого ребенка в 23 года. Тогда у нее появилась на свет дочь Ава от коллеги Райана Филлиппа, потом родился сын Дикон. Через пять лет супруги развелись. Вторым мужем знаменитости стал агент Джим Тот, от которого она родила сына Теннесси. Но год назад актриса объявила о разводе.

Ранее мы писали, что теперь она ценит свободу и уже не хочет официально регистрировать отношения. При этом ходит на свидания и выглядит счастливой.