ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 15:35
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Актриса Риз Уизерспун опубликовала рождественское фото с тремя детьми

Актриса Риз Уизерспун опубликовала рождественское фото с тремя детьми

© Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса Риз Уизерспун последовала своей традиции и опубликовала рождественское фото с тремя детьми. Звезда позировала с дочерью и сыновьями около украшенной елки. Она поделилась кадрами в соцсетях.

Знаменитость в одном из недавних интервью призналась, что обожает делать памятные фотографии в канун Рождества. Но с каждым годом уговорить детей нарядиться к празднику бывает все сложнее. Наследники поддержали маму и сфотографировались все вместе у праздничного дерева.

«Желаю всем счастливого Рождества и веселых праздников», — написала знаменитость.

Актриса Риз Уизерспун опубликовала рождественское фото с тремя детьми

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сама актриса выбрала для памятного кадра черную юбку, свитер с красивым рисунком и сапоги. А ее дети были в обычных нарядах – старший в рубашке в клетку и в шапке, младший в песочных брюках со свитером. Дочь же позировала в элегантном пальто.

Напомним, что Риз родила первого ребенка в 23 года. Тогда у нее появилась на свет дочь Ава от коллеги Райана Филлиппа, потом родился сын Дикон. Через пять лет супруги развелись. Вторым мужем знаменитости стал агент Джим Тот, от которого она родила сына Теннесси. Но год назад актриса объявила о разводе.

Ранее мы писали, что теперь она ценит свободу и уже не хочет официально регистрировать отношения. При этом ходит на свидания и выглядит счастливой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Риз Уизерспун
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дети
рождество