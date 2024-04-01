Актриса Ребел Уилсон не стала скрывать, что использовала «Оземпик» для похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон не стала скрывать, что использовала для похудения препарат, предназначенный для борьбы с диабетом второго типа «Оземпик». Однако больше она не делает инъекции препарата.

Подробностями Уилсон поделилась в интервью The Sunday Times.

Уилсон прибегла к лекарству после того, как похудела на несколько десятков килограммов. Он помог удержать вес, тем более, что знаменитость страдала от «непреодолимой тяги к сладкому».

Уилсон решилась на похудение после консультации врача по лечению бесплодия. Ей рекомендовали сбросить вес – это могло повысить шансы на удачное ЭКО.

Знаменитость призналась: только два человека хотели, чтобы она похудела – сама актриса и ее мать. Другие были уверены, что она потеряет ориентир в карьере, ведь Уилсон всегда играла толстых и смешных персонажей.

Она убеждена, что не стоит зацикливаться на весе и мечтать о модельной внешности. Актриса довольна фигурой: она осталась пышной, но при этом стала подтянутой.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о похудении при помощи «Оземпика». После нескольких инъекций она попала в больницу с тошнотой, головокружением и тремором. Известно, что с помощью средства также худела ее дочь.