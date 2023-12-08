Актриса Мишель Пфайффер рассказала, как получила синяк под глазом: виноват мужчина

Популярная актриса Мишель Пфайффер стала героиней шоу коллеги Дрю Бэрримор и рассказала о том, как получила в глаз от друга сестры. Все произошло во время игры в пиклбол (микс бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Об этом сообщает Газета.Ru.

После веселья с сестрами Диди, Лори и их друзьями 65-летняя артистка осталась с синяком под глазом. Она объяснила, что мяч прилетел ей прямо в лицо и попал по глазу. Тот самый бросок совершил друг ее сестры.

«Он, конечно, был в ужасе. Не мог со мной говорить, не мог даже смотреть на меня», — поделилась Пфайффер.

Звезда испугалась, что после этого не сможет появляться на публике и не посетит шоу Дрю. Примечательно, что в прошлый раз Мишель не смогла побывать на шоу Бэрримор из-за ячменя под глазом.

Напомним, что инцидент с синяком после игры в пиклбол произошел с женщиной в начале декабря. В студии она процитировала популярный слоган игры «Не выносишь жару — убирайся из кухни». Фраза означает, что нужно передать задачу другим, если не справляешься сам.

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