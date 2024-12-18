Актриса Милла Йовович в день своего 49-летия показала честное фото без макияжа

Популярная актриса и модель Милла Йовович предстала перед поклонниками в пижаме и без макияжа в день своего 49-летия. Кадрами в домашней обстановке звезда поделилась в своем блоге.

На опубликованных снимках Милла позирует без укладки и косметики. Она широко улыбнулась, продемонстрировав практически полное отсутствие морщин. Редкие мимические заломы можно заметить только в области глаз актрисы.

«Сегодня мой день рождения! Хотела найти что-нибудь более гламурное, но потом просто не хватило сил и сделала несколько селфи в пижаме. Не могу поверить, что мне уже 40 с небольшим! Не 50, а 48 с изнанки», - подписала снимок Йовович.

Она также поблагодарила свою семью за счастливые моменты жизни, а также вспомнила о поклонниках.

«Я люблю вас, ребята», — написала артистка.