Актриса Милла Йовович в день своего 49-летия показала честное фото без макияжа
© Anton Belitsky / East News
Популярная актриса и модель Милла Йовович предстала перед поклонниками в пижаме и без макияжа в день своего 49-летия. Кадрами в домашней обстановке звезда поделилась в своем блоге.
На опубликованных снимках Милла позирует без укладки и косметики. Она широко улыбнулась, продемонстрировав практически полное отсутствие морщин. Редкие мимические заломы можно заметить только в области глаз актрисы.
«Сегодня мой день рождения! Хотела найти что-нибудь более гламурное, но потом просто не хватило сил и сделала несколько селфи в пижаме. Не могу поверить, что мне уже 40 с небольшим! Не 50, а 48 с изнанки», - подписала снимок Йовович.
Она также поблагодарила свою семью за счастливые моменты жизни, а также вспомнила о поклонниках.
«Я люблю вас, ребята», — написала артистка.
Напомним, Милла Йовович родила двоих детей от режиссера Пола Андерсена. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла» и поженилась в 2009 году.
Ранее 17-летняя дочерь актрисы, модель Эвер появилась в кадре в домашней одежде и без макияжа, а затем преобразилась до неузнаваемости, поразив поклонников стройной фигурой. Ролик был записан под песню Кати Лель «Мой мармеладный».