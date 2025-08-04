Актриса Мэрил Стрип упала на лестнице во время съемок «Дьявол носит Prada 2»

Мэрил Стрип вернулась к своей роли Миранды Пристли в продолжении фильма «Дьявол носит Prada 2». 76-летняя актриса попала в неловкую ситуацию на съемках — она упала в Музее естественной истории в Нью-Йорке.

Обладательница трех «Оскаров» на съемках шла в музее по лестнице в платье алого цвета и на высоких шпильках, повторив образ Met Gala. Согласно сюжету, главный редактор журнала «Подиум» позировала с креативным директором Найджелом, роль которого исполнил Стэнли Туччи.

Пара помахала фотографом, выстроившимся у ковровой дорожки. Но буквально через несколько минут звезда упала. Мэрил с юмором отнеслась к ситуации — она посмеялась и встала при помощи Стэнли, протянувшего ей руку, пишет Daily Mail.

Первый фильм о жестком мире глянцевого журнала вышел в 2006 году. Продолжение запланировали выпустить в 2026 году, спустя ровно 20 лет. К своим ролям вернутся также Эмили Блант и Энн Хэтэуэй. Согласно сюжету сиквела, Миранда будет противостоять бывшей помощнице, ставшей ее конкуренткой на руководящем посту.

Ранее Ксения Собчак вспомнила, как Мэрил Стрип отпраздновала юбилей на даче Никиты Михалкова в России.