Актриса Кира Найтли впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Актрису Киру Найтли заметили на публике вместе с мужем Джеймсом Райтоном. Звезда «Пиратов Карибского моря» уже долгое время не выходила с супругом в свет. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци подловили пару во время прогулки возле NBC Studios. Кира и Джеймс проводили время вместе перед премьерой сериала «Черные голуби», где сыграла актриса. На Найтли был черный бархатный жакет и юбка. Изюминкой образа стали высокие сапоги бордового цвета.

Отметим, что актриса уже много лет счастлива с Райтоном. Они считаются одной из самых крепких пар в Голливуде. Их свадьба состоялась еще в 2013 году. В браке у них родилось двое детей. Старшей дочери супругов сейчас уже восемь лет, а младшей — четыре года.

К слову, несмотря на наличие детей, Кира Найтли не брала долгих перерывов в карьере. Она делилась, что практически сразу после рождения второй дочки захотела вернуться к съемкам. По ее мнению, быть мамой — самая непростая работа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп-младший расстался с невестой.