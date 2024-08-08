Актриса Кейт Бланшетт заявила, что снималась во «Властелине колец» за бутерброды
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Актриса Кейт Бланшетт заявила, что снималась во «Властелине колец» за бутерброды. Об этом сообщает Газета.Ru.
Кейт Бланшетт сыграла роль эльфийки Галадриэль в знаменитой трилогии «Властелин колец». Актриса призналась, что так и не получила свой гонорар за съемки. Вместо денег знаменитость довольствовалась бесплатным питанием на площадке.
«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — рассказала она.
По словам актрисы, даже после успешного мирового проката продюсеры так и не заплатили ей за съемки.
Интересно, что до этого актер Орландо Блум, который тоже принимал участие в съемках «Властелина колец», жаловался на маленькие гонорары — за три фильма он получил 175 тысяч долларов.
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