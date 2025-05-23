31-летняя звезда «Искупления» Сирша Ронан впервые станет мамой. Актриса рассекретила беременность на недавнем мероприятии, кадры с которого попали в Сеть.

31-летняя Сирша посетила круизный показ Louis Vuitton во Франции. Для выхода в свет она выбрала атласное черное платье с кружевом и элегантные лодочки. Наряд актрисы подчеркнул ее округлившиеся формы. Тем самым Ронан дала понять, что больше не скрывает беременность. При этом пол ребенка и дата родов до сих пор держатся в секрете.

В 2024 году она тайно вышла замуж за Джека Лаудена. Они познакомились на съемках фильма «Две королевы», в котором актер сыграл ее мужа.

В 2020 году пара приобрела дом на севере Лондона. Через 3 года в Сети появились слухи о помолвке.

Напомним, Джек стал известен после роли Николая Ростова в сериале «Война и мир».

Ранее Тимоти Шаламе и Сирша Ронан впервые за 5 лет вышли на красную дорожку вместе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Дэвид Духовны тайно женился на продавщице, которая младше на 33 года.