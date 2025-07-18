Актриса из фильма «Соломенные псы» Кейт Босуорт впервые стала мамой в 42 года

42-летняя актриса Кейт Босуорт впервые стала мамой. Ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказал источник издания, у Кейт родилась дочь. Однако пока неизвестно, как ее назвали родители. Отметим, что актриса предпочитает не афишировать личную жизнь. Даже о скором прибавлении в семье она предпочитала умалчивать. Намеки делал лишь ее возлюбленный Джастин Лонг. Так, в день рождения звезды «Соломенных псов» он неожиданно поднял тему будущих детей.

Пока пара не подтвердила новости о появлении на свет малышки.

Кейт Босуорт и Джастин Лонг познакомились на съемках фильма «Дом тьмы» в 2021 году. На тот момент брак актрисы с режиссером Майклом Полишем уже трещал по швам. Артисты довольно быстро сблизились и после развода Кейт начали отношения. А спустя два года Лонг сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Вскоре после этого состоялась свадьба.

К слову, до Джастина у актрисы были романы с Орландо Блумом, Джеймсом Руссо и Александром Скарсгардом.

Ранее стало известно, что актер Пит Дэвидсон впервые станет отцом.