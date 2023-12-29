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ИХ ШОУБИЗ
17:45, 29 декабря 2023
1 мин.

Актриса Ева Лонгория показала себя без макияжа в 48 лет

Актриса Ева Лонгория нашла нужным опубликовать фото без макияжа в салоне.

Актриса Ева Лонгория показала себя без макияжа в 48 лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория показала фотографию без макияжа, которая была сделана в салоне красоты. Она опубликовала «честный» кадр в соцсетях.

На снимках 48-летняя актриса предстала перед камерой в кресле салона красоты, полностью отказавшись от макияжа и подчеркнув свою естественную красоту. Волосы Лонгории были укрыты специальной паровой шапкой для быстрой сушки феном.

Актриса Ева Лонгория показала себя без макияжа в 48 лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитость, которая является матерью пятилетнего Сантьяго Энрике, не прекращает заботиться о своем физическом состоянии. Даже в период беременности она продолжала практиковать йогу и умеренные физические упражнения. После рождения ребенка актриса активно возвращалась в форму, демонстрируя свой прогресс в социальных сетях. Лонгория подчеркивала, что ее вдохновляет собственное отражение в зеркале, поэтому она остается преданной занятиям в тренажерном зале.

Помимо тренировок, Лонгория строго следит за своим рационом и редко разрешает себе «запретные» продукты. Актриса откровенно признавалась своим поклонникам, что ей приходится бороться с накопившимся весом, и поэтому ей необходимо постоянно придерживаться диеты. В моменты слабости Лонгория предпочитает утолять голод сырым миндалем, который всегда носит с собой.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Евы Лонгории актер Тайлер Кристофер не дожил 11 дней до 51-летия.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Ева Лонгория
внешность
актриса
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