Актриса Ева Лонгория показала себя без макияжа в 48 лет

Знаменитость, которая является матерью пятилетнего Сантьяго Энрике, не прекращает заботиться о своем физическом состоянии. Даже в период беременности она продолжала практиковать йогу и умеренные физические упражнения. После рождения ребенка актриса активно возвращалась в форму, демонстрируя свой прогресс в социальных сетях. Лонгория подчеркивала, что ее вдохновляет собственное отражение в зеркале, поэтому она остается преданной занятиям в тренажерном зале.

Помимо тренировок, Лонгория строго следит за своим рационом и редко разрешает себе «запретные» продукты. Актриса откровенно признавалась своим поклонникам, что ей приходится бороться с накопившимся весом, и поэтому ей необходимо постоянно придерживаться диеты. В моменты слабости Лонгория предпочитает утолять голод сырым миндалем, который всегда носит с собой.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Евы Лонгории актер Тайлер Кристофер не дожил 11 дней до 51-летия.