Актриса Эмма Робертс стала лицом модного журнала Flaunt Magazine

Звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс снялась в новой фотосессии. Актриса дала интервью модному журналу Flaunt Magazine и стала его лицом. Кадры со знаменитостью опубликованы на сайте издания.

На снимках Эмма Робертс предстала в офисных и стрит-стайл-нарядах, а также в роскошных и дорогих меховых шубах от таких известных брендов, как Saint Laurent, Miu Miu, Stella McCartney, Dolce & Gabbana.

В интервью актриса откровенно рассказала о своей карьере в кино и поделилась историями из жизни. Эмма Робертс призналась, что работает с девяти лет, и всегда стремилась продолжать актерский путь. По словам знаменитости, сейчас она стала задумываться о том, чтобы на время взять перерыв.

«Между рождением ребенка, COVID и забастовкой у меня было много времени, чтобы поразмыслить и замедлиться. Я думаю: „Ого. Наверное, я много сделала. Может, мне стоит сделать перерыв, который не будет навязан мне внешними факторами. Может, мне просто стоит посвятить немного времени себе“», — поделилась Эмма Робертс.

В июле этого года артистка объявила о помолвке со своим возлюбленным, актером Коди Джоном, с которым состоит в отношениях с 2022 года. Эмма Робертс опубликовала в личном блоге фото с женихом, на котором можно было увидеть помолвочное кольцо с крупным камнем.

Напомним, с 2019 по 2022 год знаменитость состояла в отношениях с актером Гарретом Хедлундом. У пары есть трехлетний сын Роудс Роберт Хедлунд.

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