Актриса Эль Макферсон отказалась от традиционных методов лечения рака. Об этом сообщает Super.ru.

Американская топ-модель и актриса Эль Макферсон рассказала в своих мемуарах, что столкнулась около семи лет назад с раком груди. По словам знаменитости, она отказалась лечить недуг с помощью химиотерапии и других традиционных методов.

Вместо этого она увлеклась альтернативной медициной — модель пришла к этому после медитаций и молитв. Макферсон рассказала, что ее решение не поддержал никто из семьи, кроме младшего сына, который назвал химиотерапию «поцелуем смерти».

«Люди думали, что я сошла с ума», — рассказала она.

Спустя восемь месяцев альтернативного лечения, болезнь, по словам актрисы, отступила. Сейчас знаменитость в стадии ремиссии. Впрочем, это совсем не значит, что стоит пренебрегать традиционными методами лечения рака.

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