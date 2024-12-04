49-летняя актриса Анджелина Джоли сделала новое тату в виде птицы на плече

Актриса Анджелина Джоли сделала новую татуировку. Полгода назад она набила на груди птицу. И недавно решила повторить рисунок, но уже на плече. Об этом сообщает Daily Mail.

Тату голливудской звезды заметили на премии Gotham в Нью-Йорке. Для мероприятия актриса выбрала черное платье без рукавов, благодаря чему журналисты и поклонники разглядели изображение на ее руке. Птицу Анджелина разместила чуть выше старой татуировки — координат мест рождения ее шестерых детей.

Отметим, что на груди у Джоли есть похожее тату. Однако там птица летит вверх, а на плече — вниз. Что это означает и есть ли какой-то в этом смысл — артистка не рассказывала. Она лишь делилась, что первую птицу набила, так как у некоторых ее детей есть такие же изображения на теле. И таким образом она хотела показать связь с ними.

К слову, у Анджелины довольно много тату. В апреле она демонстрировала рисунок на левой руке между локтем и кистью. Она набила надпись «Оставайся золотым». А в августе 2023 года актриса показала татуировки на средних пальцах.

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