Актеру Киану Ривзу вернули имущество, два года назад украденное из его дома

Голливудский актер Киану Ривз вернул себе вещи, украденные из его дома в Лос-Анджелесе в декабре 2023 года. Об этом пишет People.

Согласно пресс-релизу ФБР, опубликованному 18 ноября, 61-летнему Ривзу вернули украденное имущество, в том числе и коллекцию дорогих наручных часов. Среди них есть Rolex Submariner с гравировкой, стоимостью не менее 9 500 долларов. Общая стоимость аксессуаров составила 125 000 долларов.

Сообщается, что звезда «Джона Уика» опознал похищенные вещи. Артист, в свою очередь, написал благодарственное письмо всем организациям, участвующим в поисках краденного.

«С глубокой благодарностью и признательностью я пишу это письмо. Большое вам спасибо за все ваши усилия, преданность делу, профессионализм и сотрудничество. С наилучшими пожеланиями, Киану», — написал актер.

Ранее мы писали, что в США арестовали режиссера Карла Эрика Ринша, снявшего фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли. Сообщалось, что кинематографист присвоил, выделенные компанией Netflix средства на создание научно-фантастического проекта.