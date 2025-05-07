Актера Майкла Питта задержали за изнасилование и нападение с кирпичом на девушку

Голливудского актера Майкла Питта задержали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки. Предположительно, он напал на бывшую возлюбленную с кирпичом. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, в полицию обратилась экс-избранница актера и обвинила его в изнасиловании. Она рассказала, что в период с апреля 2020 года по август 2021-го она подвергалась насилию со стороны Майкла. Она отметила, что один раз он на нее набросился с доской, а в другой — с кирпичом.

Из-за показаний девушки Питт был задержан. Однако вскоре после этого его отпустили под залог. Актер отрицает все обвинения и считает, что экс-возлюбленная все выдумала. Адвокат актера указал на то, что ситуация подозрительная, так как потерпевшая раскрыла свою историю спустя долгое время после расставания.

«В то время обе стороны находились в полностью добровольных отношениях», - сообщил юрист Майкла.

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