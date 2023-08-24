Актера Алека Болдуина будут судить по новому делу после гибели оператора Галины Хатчинс

Суд отказался отклонить новый иск в отношении актера Алека Болдуина, об этом со ссылкой на западный таблоид ABC News сообщает Газета.Ru.

Иск о пренебрежением правилами безопасности на съемочной площадке был подан тремя членами команды фильма «Раст» — Россом Аддиего, Дораном Кертином и Ризом Прайсом. По их мнению, актер Алек Болдуин не посещал инструктажи по технике безопасности, а также специальные тренировки с оружием, которые проводились перед съемками ленты.

Как заявили члены съемочной группы, именно игнорирование Болдуином этих мероприятий и могло привести к гибели оператора Галины Хатчинс. Издание отмечает, что вместе с гражданским иском в отношении Болдуина запущено уголовное судопроизводство.

Адвокаты голливудского актера попытались оспорить гражданский иск, но судья штата Нью-Мексико отклонил ходатайство Болдуина.

Напомним, во время съемок фильма «Раст» произошел несчастный случай. Актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета, пострадали несколько человек, а оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице. При этом уголовные обвинения, выдвинутые против знаменитости, были сняты в апреле. 65-летнему Болдуину было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, приведшем к смерти Хатчинс.

Сейчас в суде рассматривают еще одно дело — оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид предъявили обвинение в непредумышленном убийстве после смерти Хатчинс. В июне ее также заподозрили в фальсификации доказательств.

Ранее мы писали о том, что певица Мадонна предложила Бритни Спирс воссоединиться на сцене во время ее турне.