«Затраты растут»: в Госдуме поддержали предложение снизить налоги для россиян

На днях Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Министерству финансов внедрить перерасчет уплачиваемых россиянами налогов с учетом их семейного статуса и количества детей. Например, предполагается, что в семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних доход родителей будет суммироваться и делиться на четверых — и, соответственно, каждый из них будет платить меньший НДФЛ.

Инициатива со введением в России семейной системы налогообложения, которая позволит снизить налоговую нагрузку на граждан, является абсолютно, правильной, уместной и экономически обоснованной. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Такой подход считаю абсолютно оправданным. Затраты у семей, где нет детей, соответственно, явно ниже, чем те затраты, которые несут семьи с детьми. Доходы, может быть, не ровно на четыре части должны делиться. Потому что у детей нет автомобиля, нет страховки, нет таких затрат, как у взрослого человека — бензин и что-то подобное. Но коэффициент определенный вполне, я считаю, оправдан. Может быть, 0,5 или 0,7 с точки зрения расчета налоговой базы. Или наоборот — например, если один ребёнок, то там, условно говоря, коэффициент 0,5, если два ребёнка — 0,7. Если 3, там уже можно воспринимать их совокупность как полноценного гражданина, потому что чем больше детей, тем действительно затраты выше. То есть затраты пропорционально растут», — объяснил он.

При этом, по словам парламентария, государственный бюджет не пострадает из-за уменьшения налоговых отчислений граждан. Гораздо больший же ущерб ему причиняют другие факторы, которые, как считает Свинцов, должны быть выявлены и ликвидированы.

«Государство приобретает, государство теряет. Эти деньги можно сэкономить на улучшении эффективности тех бюджетных трат, которые есть сегодня. Мы наблюдаем в ряде регионов ну просто чудовищную ситуацию, когда выделяются десятки миллиардов рублей на инфраструктурные проекты — и они просто разворовываются. Поэтому давайте здесь наводить порядок. Так что такие копейки, а это реально будут копейки — по сравнению с бюджетом в примерно 50 трлн эти 5−10 млрд рублей, которые выйдут за налогооблагаемой базы наших граждан, они вообще не видны», — заявил депутат.

Главное же преимущество семейного налогообложения — это стимулирование рождаемости в России за счет экономии, отметил Андрей Николаевич.

«У нас есть задача, поставленная президентом — это демография. Это ключевая задача. Может быть, более важная задача, чем демография — это безопасность, но безопасность, как вы видите, мы научились обеспечивать лучше всех на этой планете. За безопасность нашей страны и наших граждан в общем-то беспокоиться не стоит. А вот за демографию мы все с вами беспокоимся, потому что понимаем, что коэффициент 1,4 — это путь к вымиранию. Эти средства, которые мы оставим в семьях, чтобы они имели больше денег для воспитания детей — это несоизмеримо более важная задача, чем какие-то копейки, которые будут все равно неэффективно израсходованы или разворованы», — подчеркнул он.

Однако данная мера, по мнению Свинцова, не должна распространяться на одиноких многодетных родителей — из-за риска мошеннических схем, от которых государственный бюджет точно может пострадать.

«Здесь очень опасная механика, потому что если для одиноких делать какие-то существенные налоговые преференции, то это может привести к тому, что будут фейковые разводы. То есть выгоднее станет разводиться — а это как раз ещё хуже будет, потому что люди будут расторгать брак ради каких-то льгот и все это будет потом крепиться и так и останутся люди разведенные. Я противник такой меры. Я, напротив, считаю, что максимальные льготы должны быть у семей. У людей, состоящих в браке и имеющих много детей — двух и более. Механика здесь должна быть, на мой взгляд, ровно такая», — резюмировал парламентарий.

Ранее мы писали о том, что депутат Свинцов призвал пятикратно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД.