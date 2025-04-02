ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 апреля 2025, 13:45
1 мин.

Актер Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Актер Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

© Cohen + Stefanopoulos/KCS/East News

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми. Звезду обвиняют в том, что он получал услуги от пяти девушек и знал, что их принуждают к проституции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на данный момент проходит расследование громкого дела против сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. Адвокат Адриан Кукулис сообщил, что в деле есть имя актера Ван Дамма, который воспользовался услугами пяти девушек и знал, что их принуждают к этому.

Звезда кино был с девушками в Каннах. Отмечается, что красавиц для Жан-Клода выбирал предприниматель Морел Боля. У него было свое модельное агентство, а три года назад он стал обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.

Ранее мы писали о том, что 76-летний актер Жерар Депардье решил переехать в Россию из-за суда во Франции. Его обвиняют в домогательствах.