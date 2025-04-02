Актер Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми. Звезду обвиняют в том, что он получал услуги от пяти девушек и знал, что их принуждают к проституции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на данный момент проходит расследование громкого дела против сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. Адвокат Адриан Кукулис сообщил, что в деле есть имя актера Ван Дамма, который воспользовался услугами пяти девушек и знал, что их принуждают к этому.

Звезда кино был с девушками в Каннах. Отмечается, что красавиц для Жан-Клода выбирал предприниматель Морел Боля. У него было свое модельное агентство, а три года назад он стал обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.

Ранее мы писали о том, что 76-летний актер Жерар Депардье решил переехать в Россию из-за суда во Франции. Его обвиняют в домогательствах.