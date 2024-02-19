Актер Том Круз проводит ночи с россиянкой Хайровой в ее доме в центре Лондона

Актер Том Круз проводит ночи с россиянкой Эльсиной Хайровой в ее доме в центре Лондона. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

Актер Том Круз уже несколько месяцев встречается с россиянкой Эльсиной Хайровой. Впервые Тома заметили в компании Эльсины в декабре 2023 года на звездной вечеринке.

По информации источника, Круз встречается с возлюбленной ее доме в центре Лондона. Недвижимость расположена в элитном районе, в котором Эльсина живет уже 6 лет. На территории ЖК расположены бизнес-центр, подземная парковка и салон красоты.

«Он проходит через главный вход, здоровается со всей охраной. Для нас нет ничего особенного в том, чтобы встречать такую звезду, как Том. Здесь живут богатейшие люди», — сообщил инсайдер.

На данный момент Круз не комментировал роман с россиянкой.

Ранее сообщалось о том, что актер Том Круз познакомился с Эльсиной Хайровой на чаепитии в Лондоне. Подробности смотрите в этой статье.