Актер Тимоти Шаламе устроил тайное свидание с Кайли Дженнер: пару засняли в Париже

Актер Тимоти Шаламе прибыл в Париж вместе со своей возлюбленной Кайли Дженнер. Пару засняли во время тайного свидания. Об этом сообщает Daily Mail.

Во Францию звезда фильма «Дюна» прилетел недавно ради премьеры фильма «Никому не известный». На красной дорожке Тимоти появился в одиночестве, поэтому никто и не предполагал, что вместе с ним приехала и Кайли. О том, что она сопровождала бойфренда, стало известно уже после светского мероприятия благодаря папарацци.

Фотографы «поймали» влюбленных, покидающих ресторан в Париже. Предположительно, на свидание с Дженнер Шаламе отправился сразу после премьеры, так как на нем была та же одежда. Модель же была в черном комбинезоне с открытыми плечами. Оба выглядели счастливыми, хоть и пытались скрывать лица.

Отметим, что звезды действительно нечасто выходят в свет. Исключение Тимоти сделал лишь для «Золотого глобуса». На дорожке он позировал один, но уже на церемонии к нему за столиком присоединилась Кайли.

Ранее появилась информация, что Тимоти Шаламе угрожали из-за романа с Кайли Дженнер.