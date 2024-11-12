Актер Тимоти Шаламе лишился главных ролей в блокбастерах из-за внешности

Актер Тимоти Шаламе рассказал, что мог появиться в фильмах «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», однако на кастингах ему отказали. Продюсеры и режиссеры были недовольны его внешностью, а именно — сильной худобой. Об этом сообщает Variety.

За последние несколько лет Шаламе стал звездой Голливуда и одним из самых востребованных актеров в США. Сейчас режиссеры мечтают, чтобы он снялся в их фильмах. Однако в начале карьеры Тимоти сталкивался с проблемами на пробах. Он был настолько тощим, что вызывал недовольства на кастингах.

«Я пробовался на прослушивания в «Бегущем в лабиринте» и «Дивергенте», которые снимались, когда я только начинал, отзывы всегда были такими: «О, у тебя нет подходящего тела. У меня был агент, который звонил мне и говорил: «Тебе нужно набрать вес», — рассказал актер.

Со временем Тимоти смог пробиться в кинематограф, не меняя свою внешность, и добился успеха. Одни из его самых громких проектов — «Дюна» и «Вонка».

Ранее стало известно, почему Тимоти Шаламе отказывается выходить в свет со своей девушкой Кайли Дженнер.