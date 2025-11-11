Актер Тимоти Шаламе бросил модель Кайли Дженнер после двух лет отношений

Актер Тимоти Шаламе расстался с моделью Кайли Дженнер. Знаменитости были вместе два года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, инициатором разрыва выступил звезда фильма «Дюна». При этом не раскрывается причина. Инсайдер рассказал, что миллиардерша до последнего пыталась сохранить отношения и помириться с Тимоти, но он оказался непреклонен.

Отметим, что представители Шаламе и Дженнер пока никак не прокомментировали информацию о расставании.

Роман актера и модели неожиданно начался в 2023 году. Тогда многие решили, что это пиар и не придали ему значения. Однако Тимоти и Кайли не спешили расставаться. Они выходили вместе в свет и демонстрировали на публике чувства друг к другу. В окружении Шаламе обсуждали, что эти отношения негативно сказывались на репутации артиста, якобы его перестали воспринимать всерьез в киноиндустрии из-за связи с Дженнер. Это доказала и Деми Мур, которая показательно отказалась разговаривать с моделью на одной из премий.

