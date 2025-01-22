Актер Роберт Паттинсон заявил, что едва не бросил карьеру из-за коронавируса. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актер Роберт Паттинсон признался, что во время эпидемии COVID-19 он считал, что больше не вернется к активным съемкам в кино. Ситуацию ухудшали и протесты сценаристов в Голливуде.

Звезда «Сумерек» заявил, что качество картин заметно снизилось — фильмы выходили «очень студийными». По словам актера, это выбило его из рабочей колеи.

Тем не менее, сейчас сфера кино восстановилась, заявляет Паттинсон. Он рассказал, что ему понравились вышедшие недавно картины «Бруталист», «Анора» и «Арман».

«Думаю, что „Оскар“ в этом году будет интересным и, похоже, внезапно появилась новая партия режиссеров, от которых зрители в восторге», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур сделала заявление после слухов о романе с актером, который на 21 год младше.