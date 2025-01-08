Актер Роберт Паттинсон сыграл свадьбу со Сьюки Уотерхаус на Карибах
© GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News
Британский актер Роберт Паттинсон сыграл свадьбу со своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус во время новогоднего отдыха на Карибских островах. Об этом 8 января сообщила газета The Daily Mail.
«Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились в Нью-Йорке на карибском курорте, где я работаю!» — приводит издание слова осведомленного источника.
Как сообщается, на церемонии бракосочетания присутствовали близкие жениха и невесты, а также их десятимесячная дочь:
«Они были такими милыми и очаровательными, их ребенок был там в великолепном маленьком платье подружки невесты», — сказано в материале издания.
Ранее стало известно о том, что Паттинсон может стать шафером на вероятно скорой свадьбе его друзей — актера Тома Холланда и его возлюбленной Зендаей.