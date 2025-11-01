ИХ ШОУБИЗ
Актер Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера, получил звезду на голливудской «Аллее славы»

© PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Американский актер Роберт Инглунд, прославившийся ролью Фредди Крюгера из серии фильмов-ужасов «Кошмар на улице вязов», наконец, получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об это пишет Variety.

Церемония возложения звезды актера состоялась 31 октября. Поддержать 78-летнего артиста пришли его коллеги: режиссер, сценарист и актер Элай Рот и актриса Хезер Лэнгенкэмп, которая противостояла персонажу Инглунда в трех частях известной франшизы.

В беседе с журналистами артист рассказала, что еще в детстве гулял по этой улице с родителями и «мечтал о славе».

«Для меня это очень важно — эта старая добрая улица», — пошутил артист.

Он пообещал раз в год приходить к своей звезде с бутылочкой чистящего средства, чтобы протирать награду. Если на ней будет прилеплена жвачка, ее Роберт удалит с помощью легендарных когтей Фредди.

Роберт Инглунд начал свою карьеру в юном возрасте. Уже в 12 лет он играл в театральных постановках. Позже он учился в театре Мидоу-Брук при Оклендском университете, который тогда был филиалом Королевской академии драматического искусства.

Самой известной ролью Инглунда стала роль маньяка-убийцы Фредди Крюгера в фильме режиссера Уэса Крэйвена. Впервые в образе знаменитого протагониста в шляпе и рваном полосатом свитере актер появился в 1984-м году. Тогда артист даже не представлял как это повлияет на его карьеру.

Ранее мы писали о том, что на «Аллее славы» в Голливуде появится звезда актрисы и певицы Майли Сайрус.