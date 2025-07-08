Кэти Перри и Орландо Блум воссоединились на яхте в Италии

40-летняя Кэти Перри и 48-летний Орландо Блум неожиданно появились вместе на роскошной яхте у побережья Италии. Пара провела время с общей четырехлетней дочерью Дейзи. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Звезды были в числе знаменитостей, присоединившихся к медовому месяцу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Напомним, что супруги сыграли свадьбу, праздник длился целых три дня. Они устроили роскошное торжество в Венеции, которое обошлось в $50 миллионов. Теперь пара принимает гостей на гигантской яхте в живописном Амальфи.

Интересно, что на самой свадьбе Орландо Блум был один, что и привело к слухам о расставании. Ему составила компанию визажистка певицы. К медовому месяцу Кэти приехала.

Перри выбрала стильный голубой летний комплект: свободную рубашку, короткие шорты, соломенную шляпу и плетеную сумку. Аксессуары — массивные украшения и солнцезащитные очки — завершили образ. Орландо Блум выглядел более расслабленно в бейсболке, белой футболке и черных шортах. Их дочь Дейзи была в белом кружевном платье и красных сандалиях.

Несмотря на слухи о разладе, бывшие возлюбленные выглядели счастливыми. Блум нежно играл с дочерью, подбрасывая ее в воздух, а Кэти с улыбкой наблюдала за ними. Позже звезды купались в море, где певица продемонстрировала идеальную фигуру в черном бикини, а затем отправились на прогулку по улочкам Амальфи.

Ранее мы писали о том, что Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили информацию о расставании.