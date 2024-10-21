Актер Николас Кейдж призвал молодежь бороться с искусственным интеллектом. Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.

В Ньюпорт-Бич состоялся кинофестиваль, в честь которого был проведен бранч. Николас выступил с праздничной речью и призвал молодых актеров не поддаваться давлению со стороны работодателей, предпочитающих использовать искусственный интеллект. По его мнению, съемки в кино — «ручная работа», требующая участия и вовлеченности актера.

«Игра в фильме — это в значительной степени процесс ручной работы, органичный, с нуля. Студии хотят менять ваше лицо уже после того, как вы отснялись — лицо, голос, ваши реплики, язык тела, вашу игру. Защитите свой инструмент», — высказался артист.

Также Николас считает, что киноискусство идет «от сердца, от воображения» — «инструментов» актера, но технологии хотят завладеть ими.

«До недавнего времени мне не приходилось сталкиваться с этой технологией. Но молодые актеры, это новое поколение, безусловно, будут, и они называют это EBDR. Эта технология хочет завладеть вашим инструментом», — резюмировал артист.

Ранее актер Николас Кейдж вышел в свет с 29-летней женой Рико Шибатой. Подробности читайте в этой новости.