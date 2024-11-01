«Никаких ассоциаций»: старшая дочь Барака Обамы отказалась от его фамилии

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы отказалась от фамилии отца. 26-летняя Малия Обама начинает карьеру сценаристки, и в титрах указала другую фамилию. В интервью подкасту The Pivot мужчина объяснил решение наследницы.

Дебютной работой девушки стал фильм «Сердце». Публика обратила внимание на то, что сценаристка указана в титрах под именем «Малия Энн». Известно, что Энн – ее второе имя, которое дали в честь покойной матери отца. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Как оказалось, наследница не хотела привлекать к себе большое внимание фамилией Обама. Она планирует развивать карьеру самостоятельно. Об этом рассказал сам Барак.

«Я сказал ей: "Ты же понимаешь, что все узнают, кто ты?". А она мне в ответ "Ты знаешь, я хочу, чтобы все посмотрели кино в первый раз и ни в коем случае не имели со мной никаких ассоциаций», — поделился бывший президент США.

63-летний политик пояснил, что его дочери – Малия и Саша получили слишком много внимания после того, как выросли и покинули Белый дом. Они жаловались на то, что все это просто «сводит их с ума».

Напомним, что наследниц Бараку родила его жена Мишель Робинсон, которая вышла замуж за политика в 1992 году. Женщина является практикующим юристом.

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