Актер Леонардо Ди Каприо посетил премьеру своего нового фильма в компании возлюбленной

Американский актер Леонардо Ди Каприо появился на премьере фильма «Битва за битвой», в которой он сыграл главную роль. Компанию ему составила 27-летняя возлюбленная Виттория Черетти.

Об этом пишет Daily Mail.

Премьерный кинопоказ состоялся в театре TCL в Лос-Анджелесе. 50-летняя звезда Голливуда охотно позировал перед камерами, но отдельно от своей избранницы. На актере был черный костюм и белая рубашка.

Его невеста, в свою очередь, появилась на красной дорожке в красном платье в белом макси-платье с вырезами. Ее наряд дополнили массивные каффы, украшения, клатч и туфли на каблуках.

Впервые официально о романе с Ди Каприо модель рассказала в марте этого года. Пара познакомилась в Милане, но первое время возлюбленные скрывали свои отношения.

Однако совсем недавно знаменитого актера заподозрили в том, что он охладел к своей партнерше. Фанаты Лео обратили внимание, что на одних из снимков пары, сделанных на яхте во время отдыха в Испании, звезда «Однажды в Голливуде» сидел со скучающим лицом, пока возлюбленная расхаживала перед ним в одном купальнике.

