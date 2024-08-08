Актер Колин Фаррелл рассказал о редком неизлечимом заболевании 20-летнего сына. Об этом сообщает PeopleTalk.

Актер Колин Фаррелл дал большое интервью в котором рассказал о заболевании старшего сына Джеймса. По словам знаменитости, подросток страдает синдромом Ангельмана. Из-за этого у него нарушены движения, речь и развитие. Джеймс не может выполнять повседневные задачи, с этим ему помогает отец.

Фаррелл рассказал, что запускает специальный фонд, который призван помочь людям с ограниченными умственными способностями.

«Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением», — рассказал актер.

Журналисты познакомились с сыном знаменитости и даже сделали несколько снимков мальчика, которые опубликовали в журнале. Сейчас Джеймс уже научился самостоятельно ходить и держать равновесие, а также есть без помощи посторонних.

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