Актер Хью Грант пожаловался на невыносимую жизнь с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает «7Дней.ru»

Актер Хью Грант живет в одном доме со своими малолетними детьми — Лулу (8 лет), Блю (6 лет) и сыном Джоном (12 лет). По словам голливудской звезды, он уже не в том возрасте, чтобы радоваться крикам детей и беспорядку в доме.

64-летний Грант рассказал, что пробовал прятаться от детей в туалете, где ему удавалось даже переночевать. Однако вскоре отпрыски актера сломали замок двери, так что теперь его убежище доступно всем.

«Есть много поводов для страха, потому что я старый, и это шумно, и это невыносимо», — рассказал он.

Впрочем, актер заявил, что ему на самом деле нравится быть в окружении своих детей.

«Я иду домой вечером, и, знаете, давайте посмотрим правде в глаза, момент, когда они прыгают к вам на руки. Мне это очень нравится», — объяснил он.

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