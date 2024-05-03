Актер Кевин Спейси раскритиковал документальный фильм о его домогательствах

Актер Кевин Спейси прокомментировал выход документального фильма «Spacey Unmasked», в котором были описаны его домогательства. Он раскритиковал предстоящую ленту. Отметим, что она будет показана в Великобритании и США 6 и 7 мая. Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно источнику, Кевин недоволен проектом. Он указал на то, что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения. К слову, авторы фильма заверили зрителей, что представят им материалы, интервью, которые ранее нигде не публиковались. По их признанию, в кино будет расследована история жизни Спейси от детства до обретения славы.

Напомним, что актер обвинялся в домогательствах к четырем мужчинам. Однако в 2023 году его оправдали. В фильме же, как утверждают авторы, будут раскрыты беседы с людьми, не имеющими отношения к этому громкому судебному процессу.

Ранее стало известно, что во Франции начнут расследовать случаи насилия в кино. Толчком к этому стал скандал с актером Жераром Депардье. Отметим, что сам он все обвинения отрицает.