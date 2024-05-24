Актер Кевин Костнер возмутился слухами о том, что плакал на Каннском фестивале

Актер и режиссер Кевин Костнер отреагировал на сообщения о том, что расплакался на Каннском кинофестивале. Мужчина возмутился и заявил, что слез не было. Об этом он сообщил в эфире шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Недавно многие мировые СМИ написали о том, что знаменитость расплакался после премьеры его фильма «Горизонты». 69-летний актер дал понять, что был удивлен статьям. Он признался, что не плакал, и описал свое состояние.

«На самом деле я на секунду начал прокручивать свою жизнь назад. Я как бы вернулся к началу и задался вопросом, как вообще оказался в таком месте», — поделился мыслями звезда.

Кевин заявил, что наблюдал за реакцией публики и был польщен такими овациями, но не до слез.

«Ни черта я не плакал. Не плакал», – высказался мужчина.

По информации СМИ овации после показа картины длились целых 10 минут. Работа «Горизонты» стала первой в карьере Костнера как режиссера. Портал People сообщал, что мужчина обратился к зрителям, вытирая слезы.

Напомним, что за успехом отца наблюдали пятеро из семи детей артиста. Вместе с ним на Каннском кинофестивале были: 40-летняя Энни, 17-летний Кейден, 13-летняя Грейс, 37-летняя Лили. А 15-летний Хейс даже играл с родителем в «Горизонтах».

Ранее мы писали о том, что певица Селин Дион могла умереть из-за своей неизлечимой болезни.