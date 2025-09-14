Актер из «Властелина колец» Шон Эстин возглавил Гильдию киноактеров США

Американского актера Шона Эстина назначили новым президентом Гильдии киноактеров США. Звезда «Властелина колец» победил Чака Слейвина, набрав 79% голосов против 21%.

Шон Эстин возглавил профсоюз, насчитывающий 160 тыс. членов, вместе со своей напарницей Мишель Херд — ее назначили на должность секретаря-казначея, пишет The Hollywood Reporter.

«Сейчас время для оптимизма и творчества. Я очень рад, что участники позволили мне вывести нашу легендарную организацию из этого непростого периода в будущее, где главенствуют уверенность, прогресс и активная поддержка», — сказал Шон Эстин, отметив, что с нетерпением ждет начала работы.

Отметим, что мать артиста Пэтти Дьюк также занимала пост президента Гильдии киноактеров США с 1985 по 1988 годы.

Организация представляет интересы актеров, дикторов, тележурналистов, танцоров, диджеев, ведущих программ, звукорежиссеров и других специалистов сфер кино и медиа.

