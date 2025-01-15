Актер «Игры в кальмара» вышел на красную дорожку и удивил фанатов внешним видом. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Ли Джонджэ, сыгравший в сериале «Игра в кальмара», появился на красной дорожке мероприятия, которое устроил Netflix. Светский выход 52-летнего актера обернулся большим удивлением для его фанатов, которые отметили, что Джонджэ сильно постарел.

«Время действительно пугает», «Он так постарел», «Посмотрите на его шею», «Это грим? Нет, не может быть», «Я в замешательстве», — написали они в комментариях под снимком.

На фото актер из Кореи позирует в двух рубашках и вельветовой куртке.

Напомним, второй сезон сериала «Игра в кальмара» вышел на экраны 26 декабря.

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