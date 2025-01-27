Актер Идрис Эльба признался, что провел ночь в тюрьме ради роли Манделы. Об этом сообщает The Times.

Актер Идрис Эльба сыграл роль Нельсона Манделы в фильме «Долгая дорога к свободе» в 2013 году. Он признался, что для того, чтобы лучше прочувствовать своего героя, уговорил руководство тюрьмы на острове Роббенэйланд остаться на ночь в камере.

Именно в этой тюрьме Мандела отбывал заключение с 1964 по 1982 год.

«Мне была оказана невероятная честь сыграть великого человека. До той ночи я не вполне осознавал, что у него украли более 20 лет жизни. Мне пришлось уговаривать власти позволить мне остаться там, и они согласились. Это место, с которым связано много плохих воспоминаний. Там определенно водятся призраки», — рассказал Эльба.

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