19:37, 25 сентября 2023
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Актер и режиссер Владимир Хмельницкий умер в 88 лет
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Скончался советский и украинский режиссер, сценарист, актер Владимир Хмельницкий. Ему было 88 лет.
О смерти сообщает «Российская газета». Причина кончины не называется.
Хмельницкий родился в 1935 году в Черкасской области. Окончил экономический факультет ВГИКа.
Известен как режиссер картины «Верный Руслан», в которой снялись актеры Леонид Янковский, Евгений Никитин, Алексей Баталов, а также Лидия Федосеева-Шукшина. В качестве актера сыграл в притче «Райские яблочки».
Среди режиссерских работ Хмельницкого картины «Алмазная тропа», «Люди и дельфины». В 2003 году получил госнаграду Украины как деятель киноискусства.
19 сентября ушел из жизни актер Алексей Янин. Ему было 40 лет. Последние годы артист боролся с последствиями инсульта.