Актер и режиссер Владимир Хмельницкий умер в 88 лет

Скончался советский и украинский режиссер, сценарист, актер Владимир Хмельницкий. Ему было 88 лет.

О смерти сообщает «Российская газета». Причина кончины не называется.

Хмельницкий родился в 1935 году в Черкасской области. Окончил экономический факультет ВГИКа.

Известен как режиссер картины «Верный Руслан», в которой снялись актеры Леонид Янковский, Евгений Никитин, Алексей Баталов, а также Лидия Федосеева-Шукшина. В качестве актера сыграл в притче «Райские яблочки».

Среди режиссерских работ Хмельницкого картины «Алмазная тропа», «Люди и дельфины». В 2003 году получил госнаграду Украины как деятель киноискусства.

19 сентября ушел из жизни актер Алексей Янин. Ему было 40 лет. Последние годы артист боролся с последствиями инсульта.