Актер и рестлер Дуэйн Джонсон занялся выпуском средств для волос

Актер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу The Rock, что в переводе с английского означает «Скала», занялся выпуском средств для волос. Он выступает лицом бренда.

На это обратил внимание Telegram-канал «Только никому».

52-летний Джонсон, который много лет ходит без волос, запустил бренд Papatui. В линейку входят в том числе шампуни и кондиционеры.

Как полагает источник, бизнес идет успешно, так как существует давно.

«Если вам кажется, что занимаетесь какой-то бессмысленной ерундой, просто подумайте о том, что Дуэйн Скала Джонсон выпускает линейку средств для волос», - говорится в сообщении Telegram-канала.

В октябре 2024 года сообщалось, что российская певица Анита Цой занялась продажей собственных консервированных продуктов. В ассортименте есть кабачковая икра, варенье, компоты, маринованные огурцы, перцы и помидоры.