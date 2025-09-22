Актер Гэри Бьюзи приговорен к двум годам за непристойное поведение на фестивале фильмов ужасов

Американский актер Гэри Бьюзи приговорен к двум годам условно за неподобающе поведение. 81-летняя кинозвезда обвиняется в том, что «трогал женщин» во время фестиваля фильмов ужасов в 2022 году. Об этом сообщает Page Six.

Бьюзи узнал о своем приговоре в минувший четверг, 18 сентября. Кроме того, он должен будет сдать образец ДНК. Также актеру запретили общаться с двумя жертвами.

«Он рад, что ситуация разрешилась, ведь из-за нее он уже три года находится в крайне негативном освещении в прессе — не по своей вине», — рассказал адвокат артиста изданию.

Номинант на премию «Оскар» признал себя виновным по одному пункту обвинения в преступном контакте четвертой степени «за неправомерное прикосновение к женщине» на фестивале Monster-Mania Con в отеле Doubletree в Камдене, Нью-Джерси, в августе 2022 года.

Звезду «Смертельного оружия» обвинили в этом сразу несколько женщин. Сам Бьюзи во время онлайн-заседания подтвердил судье, что это были не случайные прикосновения.

«Он на пенсии, он дорожит своей актерской карьерой и хочет двигаться дальше», — добавляет адвокат актера.

Ранее мы писали о том, что актера Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании молодой актрисы летом 2018 года.